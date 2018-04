Hennigsdorf - Mieten steigen um fünf Prozent

Seit 20 Jahren erstellt eine Arbeitsgruppe einen Mietspiegel für Hennigsdorf. Dieser hat vor Gericht Beweiskraft, so dass es in der Stadt zu gerichtlichen Streitigkeiten wegen Mieterhöhungen kommt. Am Dienstag wurde der aktuelle Mietspiegel für 2018 vorgestellt. Er hat zwei Jahre Gültigkeit.