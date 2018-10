Birkenwerder

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) startet am 16. Oktober in Birkenwerder eine Reihe von Bürgerdialogen unter dem Titel „Zur Sache, Brandenburg“. Wie er in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft mitteilte, soll es in den kommenden Wochen und Monaten bei den abendlichen Veranstaltungen in „fairen Diskussionen“ um „konkrete Anliegen, Fragen sowie Wünsche der Bürgerinnen und Bürger“ an die politisch Verantwortlichen in Brandenburg gehen.

Der Bürgerdialog soll in der Regel jeweils am Abend nach den Kabinettssitzungen in der jeweiligen Region stattfinden. Der Eintritt ist frei. Jede und jeder kann kommen, Fragen stellen, diskutieren oder einfach nur zuhören.

Nach dem Auftakt am 16. Oktober in Birkenwerder – in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule – folgen die nächsten Bürgerdialoge am 12. November in Brandenburg an der Havel und am 27. November in Eberswalde. Im neuen Jahr wird die Reihe fortgesetzt.

