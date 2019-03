Staffelde

In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten bisher unbekannte Täter in der Zeit von 23 Uhr bis 8 Uhr mittels unbekannten Werkzeug durch Bohren und Hebeln an der Haustür, der Terrassentür sowie dem Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Frohen Zukunft in Staffelde einzudringen. Die Täter gelangten nicht ins Objekt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline