Oberhavel

Sturzbetrunken war eine Frau unterwegs: Mit 2,22 Promille wurde am Sonntagmorgen um 1.36 Uhr im Friedenthaler Weg in Oranienburg die 33-jährige Ford-Fahrerin erwischt. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Strafverfahren gegen die Dame eingeleitet.

Sogar 2,57 Promille hatte ein 48-jähriger Fahrer eines Audi, der sich am Freitagmittag in Oranienburg einer polizeilichen Verkehrskontrolle entziehen wollte. Als das Fahrzeug in der Germendorfer Allee gestoppt werden konnte, wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Nach Verweigerung eines Atemtestes wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und in der Polizeiinspektion durchgeführt. Dabei wehrte sich der Mann und verletzte einen Beamten leicht. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen und gab dort einen Atemalkoholtest ab, um 20.15 Uhr wurde er wieder entlassen.

Wenig später erhielt die Polizei den Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer in Nassenheide. Als die Beamten um 22 Uhr dort eintrafen, stellten sie den 48-jährigen erneut fest, diesmal mit 1,85 Promille alkoholisiert. Erneut wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Anschließend musste der uneinsichtige Mann in der Ausnüchterungszelle übernachten. Es wurden zwei Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ein weiteres wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Am Sonnabendmittag gegen 15.20 Uhr wurde in der Staffelder Chaussee in Kremmen zudem ein 29-jähriger Moped-Fahrer mit 1,66 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Mann hatte außerdem auch keinen Führerschein und muss sich nun wegen Fahrens unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auch im Borsdorfer Ortsteil Pinnow wurde am Sonnabend um 0.05 Uhr eine 52-jährige Renault-Fahrerin mit 0,65 Promille ertappt. Um 14.10 Uhr erwischten die Beamten indes in der Veltener Uhlandstraße einen 41-jährigen Renault-Fahrer mit 1,02 Promille. In beiden Fällen wurde nach Abgabe einer beweissicheren Atemalkoholprobe ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von MAZonline