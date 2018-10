Glienicke/Hohen Neuendorf

Samstagnacht wurde in Glienicke in der Hauptstraße ein Pkw Seat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten bei der 41-jährigen Fahrerin 1,12 Promille festgestellt werden. In weiterer Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zeitgleich erwischte es in Hohen Neuendorf in der Berliner Straße den Fahrer eines Pkw BMW. Ein bei dem 30-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,53 Promille. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Von MAZonline