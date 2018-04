Mit Flaschen nach Fahrzeugen geworfen

Oranienburg. Gleich zweimal musste die Polizei am frühen Donnerstagmorgen zu einer Wohnung in der Berliner Straße in Oranienburg ausrücken. Zeugen hatten das erste Mal gegen 4.55 Uhr gemeldet, dass dort aus einem Fenster im vierten Stock Gegenstände auf die Straße geworfen werden. Dabei soll unter anderem ein weißer Kleintransporter getroffen worden sein, der jedoch weiterfuhr. Beamte klingelten und klopften an der betreffenden Wohnungstür, es öffnete jedoch niemand. Daraufhin wurde eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgenommen.

Reisebus getroffen

Da nach dem Abrücken der Polizisten erneut Gegenstände aus dem Fenster flogen, musste die Polizei gegen 5.25 Uhr erneut in die Berliner Straße fahren. Diesmal hatten Zeugen beobachtet, wie Flschen und Müll auf der Straße landeten. Dabei sei auch ein Reisebus getroffen worden. In einer beschädigten Scheibe des Busses habe noch der Kronenkorken einer geworfenen Flasche gesteckt, hieß es in der Polizeidirektion Nord.

Verdächtige hinlänglich bekannt

Erneut wurde aus der Wohnung heraus nicht auf das Klingeln und Klopfen der Beamten reagiert, worauf, die Polizei die Wohnungstür gewaltsam öffnete. In der Wohnung befanden sich zwei männliche Personen im Alter von 16 und 18 Jahren. Beide, so hieß es, seien der Polizei wegen zahlreicher Straftaten aus der Vergangenheit hinlänglich bekannt. Bei dem 16-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 0,39 Promille gemessen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Später konnte ihn sein Mutter in der Inspektion abholen.

Bei den laut Polizei „gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr“ entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Von MAZonline