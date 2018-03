Mit der Polizei durch die Nacht

Oberhavel. Durch die Nacht mit der Polizei in Oberhavel. Während sich die Oberhaveler am Freitagabend auf ihr Wochenende einstimmen, beginnt für die Polizisten der Polizeiinspektion Oberhavel der ganz normale Freitagabenddienst. Die MAZ-Redaktion begleitet die Beamten der Wache an diesem Freitagabend und berichtet im Nacht-Liveticker über den Arbeitsalltag der Kollegen, die 24 Stunden am Tag für Sicherheit und Schutz der Bevölkerung sorgen.

+++ 21:17 Uhr: Sprengmittelfund in Leegebruch? +++

Nachdem der Einsatz in Schmachtenhagen abgeschlossen ist und der tatverdächtige Jugendliche an seine Eltern übergeben wurde, geht es direkt weiter nach Leegebruch. Unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn und Fahrt unter Sonderrechten eilen die Beamten zu einer Wohnung, in der nach ersten Informationen eine Handgranate, in jedem Fall aber Sprengmittel gefunden worden sein sollen.

+++ 20:55 Uhr: Graffiti-Sprayer an Schmachtenhagener Schule erwischt +++

Nach der Blaulichtfahrt haben die Polizeibeamten in Schmachtenhagen die zwei von Anwohnern beim Graffitisprühen gemeldeten Jugendlichen an der Schmachtenhagener Grundschule feststellen können. Es handelt sich um eine männliche und eine weibliche Person. Bei dem Jungen wurde eine Spraydose gefunden, der Tatverdächtige gab die Tat direkt vor Ort auch zu. Es besteht der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, auch wenn eine Durchsuchung keine Betäubungsmittel zu Tage förderte. Die Beamten dokumentieren alle Graffitis – eines an der Schule, weitere auf der Straße – und übergeben den Jugendlichen anschließend in die Obhut seiner Eltern.

In Schmachtenhagen erwischen die Beamten einen jugendlichen Graffitisprayer an der Grundschule auf frischer Tat. Quelle: Julian Stähle

+++ 20:39 Uhr: Mit Blaulicht nach Schmachtenhagen +++

Mit Blaulicht geht es in den Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen. Dort haben aufmerksame Anwohner zwei – bereits polizeilich bekannte – Jugendliche gemeldet, die vor Ort Graffiti sprühen sollen. Die Polizei fährt zum Einsatzort und überprüft dort den Sachverhalt.

Mit Blaulicht geht es nach Schmachtenhagen. Quelle: Julian Stähle

+++ 20:17 Uhr: In der Einsatzleitzentrale +++

In der Einsatzleitzentrale ist heute Josephin Brötzmann (Foto) im Dienst. Die Hauptkommissarin koordiniert dort gemeinsam mit einer Kollegin die hereinkommenden Einsätze.

Hauptkommissarin Josephin Brötzmann. Quelle: Julian Stähle

+++ 19:30 Uhr: Verkehrsunfall in Leegebruch +++

Nach einer Kollision gibt es neben Blechschaden auch eine leicht verletzte Person. Quelle: Julian Stähle

Der erste Einsatz des Abends für die Kollegen der Polizeiwache in Oranienburg: Sie werden zu einem Verkehrsunfall nach Leegebruch in den Birkenhof gerufen. Nach einer Kollision gibt es neben Blechschaden auch eine leicht verletzte Person. Ebenfalls vor Ort: Die Kameraden der Feuerwehr. Wie se zu dem Unfall kam, werden die Ermittlungen zeigen.

Auch die Kollegen der Feuerwehr sind vor Ort. Quelle: Julian Stähle

+++ Freitag, 16. März 2018, 18:57 Uhr: Wetterwarnung wegen Glätte +++

Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitagabend und bis Sonnabend (17. März), 12 Uhr, eine amtliche Wetterwarnung der Stufe 1 wegen Glätte ausgegeben. „Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden“, heißt es da. Vor allem Straßenverkehrsteilnehmer aber auch Fußgänger sollten aktuell bei all ihren Wegen daher besonders vorsichtig und umsichtig sein. Regional kam es bereits zu Schneefall, Glatt- und Blitzeis. Kommen Sie alle gut heim.

Lesen Sie auch:

31.01.17/01.01.18: „ Silvester-Nacht-Liveticker: Brände, Festnahmen, Schreckschusswaffen“ – Wir waren in Oberhavel unterwegs mit Polizei und Feuerwehr. So lief die Nacht im Landkreis.

Von Julian Stähle und Nadine Bieneck