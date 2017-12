Michaela Jecht und Matthäus Monz teilen sich die Pfarrstelle des Sprengels Liebenwalde und am Heiligen Abend auch die Festgottesdienste in den zugehörigen Gemeinden. Anschließend treffen sich die Eheleute unter dem gemeinsam geschmückten Christbaum in ihrer Wohnung in Liebenwalde. Kartoffelsalat mit Würstchen gibt es nicht, aber Geschenke.