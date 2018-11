Oberhavel Löwenberger Land - Verbürgtes Mitspracherecht für die Jugend Kinder und Jugendliche sind laut Gesetz bei allen sie berührenden Themen, die in den Kommunen besprochen werden, zu beteiligen. Deshalb wird im Löwenberger Land zurzeit über eine Einwohnerbeteiligungssatzung diskutiert.

Junge Leute, so wie diese Schüler der Libertasschule in Löwenberg, sollen ein Mitsprache haben, wenn in der Kommune über Dinge geredet wird, die die Jugend berühren. Quelle: Stefan Blumberg