Eichstädt

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Dienstag (8. Dezember) zu Mittwoch auf dem Gelände eines Autohandels in Eichstädt (Oberkrämer) ein Pkw in Brand und brannte völlig aus.

Gegen 3.40 Uhr hatte ein Mann die Feuerwehr über das brennende Auto informiert, der in der Nähe des Brandortes in einem Wohnwagen übernachtet hatte. Da das Fahrzeug unmittelbar neben einem Container stand, in dem sich gelagerte Reifen befanden, griffen die Flammen auf das Gebäude über und der Container wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Aus ungeklärter Ursache stand am frühen Mittwochmorgen (9. Dezember) gegen 3.40 Uhr in Eichstädt (Oberkrämer) plötzlich ein Pkw in Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, der Wagen brannte dennoch völlig aus.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen. Kriminaltechniker untersuchten den Brandort nach Spuren der Brandursache. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen wird von einem Sachschaden von rund 13000 Euro ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

