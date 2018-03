Möbelmarkt ist Übergangs-Kita

Statt in ihrem Domizil am Glienicker Dorfteich spielen die derzeit 105 Kinder der Kita „Mischka“ in einem zur Interimskita umgebauten Möbelmarkt in der Schönfließer Bieselheide. Währenddessen wird ihr Stammhaus gründlich renoviert und um einen Krippenbereich erweitert.