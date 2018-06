Um Risse, Unebenheiten und Bohrlöcher zu beseitigen, beginnen am kommenden Montag, 4. Juni, die Bauarbeiten im Bereich Julius-Leber-Straße/Melanchthonstraße. Die Fahrbahn wird mit einer neuen Deckschicht versehen. Der insgesamt 1000 Meter lange Bereich erstreckt sich über die gesamte Julius-Leber-Straße bis hin zur Johannes-Rau-Straße sowie die Melanchthonstraße bis zur Berliner Straße.

Rund 188 000 Euro investiert die Stadt Oranienburg in die Modernisierung: Zunächst wird die alte Deckschicht abgefräst, daran anschließend erneuern die Stadtwerke Oranienburg mehrere Schachtabdeckungen. In dieser Zeit ist der Bereich für den Verkehr gesperrt, Anlieger können die Straße und ihre Grundstücke jedoch befahren, mit kleineren Einschränkungen ist zu rechnen.

Abschließend wird in der Zeit vom 18. bis 22. Juni die neue Deckschicht aufgetragen und mit einer neuen Markierung versehen. In dieser Zeit dürfen die Julius-Leber-Straße sowie die Melanchthonstraße und insbesondere der Knotenpunkt Julius-Leber-Straße/Melanchthonstraße nicht befahren werden, auch nicht von den Anliegern. Die Anwohner erhalten vorab gesonderte Information. Die Umleitung wird ausgeschildert. Voraussichtlich wird die Straße am 25.Juni wieder für den Verkehr freigegeben.

Die im November begonnene Kampfmittelsuche in der Melanchthonstraße wird zugunsten der Deckenschichterneuerung unterbrochen. Die Absuche der Fahrbahn ist allerdings bereits abgeschlossen. Im Anschluss an die Baumaßnahme muss nur noch die Absuche der Nebenanlagen fortgesetzt und abgeschlossen werden.

Von MAZ-online