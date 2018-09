Germendorf/Velten

Tragisch endete am Sonntagabend (2. September) der Motorradausflug eines 44-Jährigen im Landkreis Oberhavel. Der 44-jährige Kradfahrer befuhr mit seinem Zweirad der Marke Ducati gegen 18.45 Uhr die Landesstraße 172 zwischen Germendorf und Velten.

Nachdem er zunächst einen Kreisverkehr in Bärenklau durchfahren hatte, überholte der 44-Jährige anschließend einen vorausfahrenden Pkw. Nach dem Überholvorgang stürzte der Motorradfahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache und kollidierte dabei mit der Leitplanke. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er noch vor Ort an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Staatsanwaltschaft zieht Gutacher zum Unfallort hinzu

In Folge der Unfallaufnahme wurde die L172 im betroffenen Bereich für vier Stunden gesperrt. Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort im Einsatz und untersuchten unter anderem eine Flüssigkeit, die sich im Unfallbereich auf der Straße befand. Ob die Flüssigkeit auf der Fahrbahn den Unfall verursacht hat, steht bislang noch nicht fest, ist aber unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Gutachter zum Unfallort hinzugezogen, der die genaue Unfallursache ermitteln soll.

„Zur Ursache des Unfalls können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen laufen aktuell, die Kriminalpolizei sowie der vor Ort eingesetzte Gutachter untersuchen nun die Spurenlage“, erklärte die Pressestelle der Polizeidirektion Nord am Montagvormittag. „Die Ermittlungen können noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Durch den Unfall entstand nach ersten Erkenntnissen insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Von MAZonline