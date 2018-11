Mühlenbeck

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen (28. November 2018) an der Anschlussstelle der A10 bei Mühlenbeck offenbar aufgrund von Unachtsamkeit.

Ordnungsgemäßer Halt am Stopp-Schild

Gegen 8.25 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Anschlussstelle zur A10 in Fahrtrichtung Pankow und hielt an einem dort befindlichen Stoppschild an. Eine nachfolgende 39-jährige Pkw BMW-Fahrerin bemerkte das Abbremsen des vor ihr fahrenden Transporters offensichtlich zu spät und fuhr daraufhin auf diesen auf.

Keine Verletzten, aber Sachschaden

Beide Fahrer blieben durch den Zusammenstoß unverletzt, auch die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Insgesamt entstand nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline