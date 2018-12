Schildow

Auf frischer Tat ertappte die Polizei am Freitagmorgen einen Einbrecher und nahm ihn vorläufig fest.

Anwohner hatten zuvor gegen 6.45 Uhr auf einem Grundstück in Schildow (Mühlenbecker Land) einen dunkel gekleideten Mann bemerkt, der sich an der Haustür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte. Nachdem die Tür jedoch standhielt, versuchte er sich an mehreren Fenstern, von denen eines schließlich nachgab, so dass der Mann in das Haus gelangte.

Täter noch im Haus geschnappt

Die von den Anwohnern verständigte Polizei traf zu diesem Zeitpunkt vor Ort ein und konnte den Mann – einen 55-jährigen Polen – im Haus vorläufig festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Haus nichts entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen zunächst auf rund 3.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

