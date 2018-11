Mühlenbeck

Sie hatte gedacht, mit der Sache abschließen zu können. „Nun sitzen wir wieder hier“, sagte die 23-Jährige. Nämlich im Landgericht Neuruppin, das derzeit erneut gegen Danny K. verhandelt.

Angeklagter kam offenbar nicht über Trennung von Ex-Freundin hinweg

Der 28-Jährige war im November 2017 unter anderem wegen versuchten Mordes, Brandstiftung und einer Autofahrt unter Alkohol zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Danny K. hatte am 5. März 2017 in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenbecker Ortsteil Feldheim, in dem seine Ex-Freundin lebte, Feuer gelegt. Anschließend hatte er noch das Auto, einen Bauwagen und eine Kutsche seiner einstigen Lebensgefährtin in Brand gesetzt. Als Motiv für die Tat hatte das Gericht damals „Wut, Enttäuschung, Eifersucht und Verzweiflung“ gesehen. K. habe Rache nehmen wollen für die erlittene Schmach und habe deshalb alles angezündet, was ihr lieb und teuer war, so damals der Vorsitzende Richter. K. habe nicht hinnehmen können, dass sie ihm den Laufpass gegeben hatte, und hegte den vermutlich falschen Eindruck, dass sie etwas mit ihrem neuen Mitbewohner hatte.

Bundesgerichtshof hob Entscheidung nach Revision auf

Mit dem Urteil war der nicht vorbestrafte Angeklagte nicht einverstanden: Er ging in Revision. Der Bundesgerichtshof hob die Entscheidung in Bezug auf die Trunkenheit im Verkehr, das in Brand setzen des Bauwagens und die Höhe der verhängten Einzelstrafen auf. Nun muss sich die zweite Große Strafkammer erneut mit dem Fall beschäftigen.

Kein Mord „mit gemeingefährlichen Mitteln“?

Der Bundesgerichtshof bestätigte zwar den versuchten Mord, kippte aber das Mordmerkmal „mit gemeingefährlichen Mitteln“. Davon sowie einer heimtückischen Begehungsweise war das Landgericht ausgegangen.

Führerschein noch im Gerichtssaal ausgehändigt

Den Vorwurf der Trunkenheitsfahrt – Danny K. hatte sich nach der Tat mit über 1,4 Promille hinters Steuer gesetzt – stellte das Gericht vorläufig ein. Der Angeklagte erhielt noch im Gerichtssaal seinen Führerschein zurück.

Brandstiftung oder Sachbeschädigung?

Das Gericht muss zudem überprüfen, ob es sich bei der Tat hinsichtlich des Bauwagens um eine Brandstiftung oder eine Sachbeschädigung handelt. Das könnte sich möglicherweise auf das Strafmaß auswirken. Das ist für Danny K. ausschlaggebend. Für seine Ex-Freundin wühlt der Prozess wieder alles auf, was sie versucht hat zu vergessen.

Eine Entscheidung ist für den 22. November geplant.

