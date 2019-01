Mühlenbeck

Autofahrer auf dem nördlichen Berliner Ring haben wieder freie Fahrt. Die seit Freitag bestehende Sperrung zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck ist aufgehoben. Laut Verkehrsstudio Berlin sind seit Montagmorgen beide Fahrtrichtungen wieder planmäßig befahrbar. Am Wochenende hatte es noch geheißen, dass es eventuelle Verzögerungen bei der Aufhebung der Sperrung geben könnte.

Grund für die Sperrung waren Brückenarbeiten im Zuge des Bauvorhabens zur Verbreiterung der A10 auf sechs Spuren. Die Autobahnen 10 und 24 sollen bis 2020 unter laufendem Betrieb ausgebaut und erneuert werden.

Transporter kollidiert mit Anhänger

In der nacht zu Montag ist auf der A10 zwischen dem Autobahndreieck Werder und Potsdam in Fahrtrichtung Potsdam ein Transporter in einen Anhänger gekracht. Nach ersten Informationen soll dabei eine Person verletzt worden sein. Der Anhänger soll sich aufgrund einer Windböe vom Fahrzeug gelöst und gedreht haben.

Zur Galerie Starke Windböen sorgten am Abend für eine Vollsperrung auf der A10 zwischen dem Autobahndreieck Werder und dem Autobahndreieck Potsdam.

Von RND/dpa