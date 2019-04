Schönfließ

Daniela Costantini übernahm am Montag (15. April) die Kitaleitung der Kita „Am Schlosspark“ in Schönfließ. Sie war zuletzt stellvertretende Leiterin im Hort Mühlenbeck. Die 51-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren Erzieherin: zunächst in Berlin und ab 2012 – dank ihres Umzugs nach Schönfließ – dann im Hort Mühlenbeck. Zuletzt war sie dort als stellvertretende Leiterin im Einsatz und qualifizierte sich parallel zur Kita-Managerin weiter.

Seit dem 15. April 2019 übernimmt sie nun die Kitaleitung der Kita „Am Schlosspark“ in Schönfließ. „Ich freue mich auf die neue, spannende Aufgabe“, erklärt die neue Leiterin. Am wichtigsten sei ihr dabei, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass sich das Team wohlfühle und die Eltern auch „… etwa in dieser Reihenfolge“, sagt sie lachend. Von den Schönfließer Eltern und ErzieherInnen wünscht sie sich einen offenen, ehrlichen Empfang: „Ich stehe auch zu Kritik und erwarte, dass alle miteinander reden.“

Von MAZonline