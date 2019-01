Mühlenbecker Land

Für und Wider zum Straßenbau, neues Parkhaus und die Waldorfschule: Die Ortsbeiräte haben in ihrer ersten Sitzung des Jahres ein volles Programm. Die Zuwendungen für Vereine und Initiativen sind wie immer zum Jahresanfang ein wichtiges Thema in den Sitzungen der Ortsbeiräte, die in der kommenden Woche tagen. Des Weiteren wird es erneut um den Ausbau unserer gemeindlichen Sandstraßen gehen: Welche Prioritäten will die Gemeinde in Zukunft verfolgen?

Was sonst noch auf den Tagesordnungen steht:

Die Sitzung des Ortsbeirats Schildow findet am Montag, 14. Januar 2019, ab 18.30 Uhr im Schildower Bürgersaal, Franz-Schmidt-Straße 3, statt. Die Tagesordnung dieser Sitzung ist ungewöhnlich umfangreich: Im Zentrum stehen die Bauprogramme für Straßen und Straßenbeleuchtung im Ortsteil Schildow sowie gleich mehrere diesbezügliche Petitionen von Bürgern – unter anderem im Dichterviertel sowie für die Elisabeth-, Katharinen-, Viktoriastraße und Lindeneck. Im nicht-öffentlichen Teil wird den Ortsvertretern außerdem ein Konzept für ein Bistro auf dem Dorfplatz Schildow vorgestellt.

Der Ortsbeirat Zühlsdorf trifft sich am Dienstag, 15. Januar 2019, ab 19 Uhr im Zühlsdorfer Mehrzweckraum, Dorfstraße 35a. Hier wird es u.a. um einen möglichen Ersatzbau für die Briese-Brücke an der Sägemühle gehen, welche zurzeit nur noch für Fußgänger begehbar ist. Außerdem gibt es eine Information zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Basdorfer Straße.

Der Ortsbeirat Schönfließ kommt am Mittwoch, 16. Januar 2019, ab 18.30 Uhr im Bürgertreff Bieselheide (2. Etage), Traubeneichenstraße 66, zusammen. Die Gemeindevertreter sprechen unter anderem über die neue Waldorfschule: Für das neue Schulgebäude am S-Bahnhof Schönfließ muss der Flächennutzungsplan geändert und ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden.

Der Ortsbeirat Mühlenbeck tagt am Donnerstag, 17. Januar 2019, ab 19 Uhr im Mühlenbecker Mühlentreff, Hauptstraße 7. Auf der Tagesordnung steht ein Beschluss zum Neubau eines Parkhauses am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle. Aals erstes muss ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden. Außerdem will die Bundesstraßenverwaltung für den Autobahnausbau Flächen der Gemeinde ankaufen.

Offen für Bürger

Alle Sitzungen der Ortsbeiräte sind öffentlich und beinhalten stets den Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“. Unterlagen, Einladungen und Sitzungsvorlagen können über den Rathausserver abgerufen werden: www.muehlenbecker-land.de

Von MAZonline