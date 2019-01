Mühlenbeck

Entwarnung: Die Vollsperrung der nördlichen A 10 wird doch nicht verlängert wie am Sonnabend vermeldet. Die Strecke soll wie geplant am Montagmorgen, 14. Januar, um 5 Uhr freigegeben werden. Das bestätigte ein Mitarbeiter der Havellandautobahn GmbH auf MAZ-Nachfrage.

Tatsächlich seien zwar Risse in der Fahrbahn festgestellt worden. Unklar war zunächst, ob diese die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Zwischenzeitlich sei die Stelle allerdings begutachtet worden. Die Fachleute seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Reparatur im geplanten Zeitfenster bis Montag, 5 Uhr erledigt werden kann, so der leitende Mitarbeiter. Verkehrsteilnehmer müssten sich also doch nicht auf zusätzliche Behinderungen einstellen.

Von Helge Treichel