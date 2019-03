Mühlenbecker Land

Am Samstag, den 30. März, soll die Gemeinde wieder fit für den Frühling gemacht werden. In allen Ortsteilen treffen sich Nachbarn zur gemeinsamen Putzaktion.

Schwerpunkt Rastplatz und Bahnstrecke in Schildow

In Schildow geht es um zehn Uhr los, auf dem Dorfplatz an der Bahnhofstraße. Geputzt wird unter anderem am Rastplatz Hermsdorfer Straße in Schildow sowie im Bereich der Bahnstrecke Heidekrautbahn. Die Bahnhofstraße erhält Frühblüher-Bankette.

Schwerpunkt Summter See und Spielplatz in Mühlenbeck

In Mühlenbeck treffen sich die Helfer ebenfalls um zehn Uhr an der Mönchmühle, auf dem Kenterplatz am Summter See sowie am Spielplatz Feldheim um rund herum zu putzen und aufzuwerten.

Neue Frühblüher in Schönfließ

Auch in Schönfließ startet der Frühjahrsputz um zehn Uhr auf dem Dorfplatz Am Anger sowie parallel an der Schönfließer Passage in der Bieselheide. Hier werden Wege und Rabatten gesäubert und mit neuen Frühblühern verschönert.

Morgendlicher Start in Zühlsdorf

In Zühlsdorf geht es schon um neun Uhr los, auf dem Parkplatz am Mehrzweckgebäude, Dorfstraße 35a. Schwerpunkt der Arbeiten sind hier der Bolz- und Spielplatz sowie der Bereich rund um die Dorfstraße.

Hilfsmittel gebraucht

Alle Einsätze enden mit einem Beisammensein und einem kleinen Imbiss für die Helfer. Wer hat, soll Handschuhe, Pflanzwerkzeug, Harke, Müllsäcke und/oder eine Schubkarre mitbringen.

Von MAZonline