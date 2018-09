Mühlenbeck

Nicol Hüttich (40) liebt ihr Leben in Mühlenbeck. Die dreifache Mutter – ihre Töchter sind 20, 16 und vierJahre alt – und Großmutter – Enkeltochter Melody feierte bereits den zweiten Geburtstag – zog vor zehn Jahren der Liebe wegen hier her. Aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern und nach Zwischenstationen in Thüringen, Berlin und Hennigsdorf.

„Die Ruhe, der dörfliche Charakter, weit ab vom Großstadttrubel, dass man sich gegenseitig hilft – das liebe ich sehr“, sagt die gelernte Einzelhandelsverkäuferin. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie sich vergangenes Jahr von ihrem Beruf verabschieden, möchte zukünftig im Büro arbeiten. Bis dahin genießt sie als absoluter Familienmensch ihre Elternzeit.

Von Nadine Bieneck