Mühlenbecker Land Mühlenbeck - Informationen zu Baumfällungen Die Bürgerinitiative „Baumschutz Kommunal“ und die Gemeindeverwaltung laden für den 13. Februar zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung in den Mühlentreff ein. Thema: der geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt und erforderliche Baumfällungen.

Die Plakate hängen auch am Veranstaltungsort für die Informationsveranstaltung, am Mühlentreff in Mühlenbeck. Quelle: Baumschutz Kommunal