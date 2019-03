Mühlenbeck

Am 05. März wurde in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck der Jugendbeirat des Mühlenbecker Landes wieder ins Leben gerufen. Dies wurde ermöglicht, da die Schule im letzten Frühjahr an dem Projekt OPENION, Bildung für eine starke Demokratie, teilgenommen hat.

Sechs Mitglieder

Die Schulleiterin Frau Katrin Haase und die CDU Abgeordnete Frau Katja Behrendt-Didszun, haben damals die Initiative ergriffen und das Projekt „Reaktivierung des Jugendbeirates im Mühlenbecker Land“ bei OPENION, eingereicht. Dem Jugendbeirat gehören zurzeit sechs Mitglieder an.

Gewählt für zwei Jahre

Die Mitglieder sind im Alter von 15 bis 17 Jahren und Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Für die nächsten zwei Jahre wurde Dennis Alexander Behrendt als Vorsitzender gewählt. Sein Stellvertreter ist Paul Trenner. Celine Simons ist Schriftführerin, Caroline Hildebrandt stellvertretende Schriftführerin. Außerdem dabei: John-Peer Gutzke und Leo Simmerer.

Mitstreiter gesucht

„Wir wollen uns für die Belange der Jugendlichen einsetzen und verstehen uns als Sprachrohr und Mittler zwischen Politik und Jugend. Wir hoffen, dass sich noch interessierte Jugendliche ab 14 Jahren finden, die bei uns mitmachen möchten“, so Dennis Alexander Behrendt.

Erste Themen und persönliche Vorstellung

Bei ihrem ersten Treffen am Dienstag wurden schon erste Themen genannt, an denen sich die Jugendlichen aktiv beteiligen wollen. Der neue Jugendbeirat will sich am 10. April im Sozialausschuss und am 13. Mai in der Gemeindevertretung persönlich vorstellen.

