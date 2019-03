Schildow

Ein 45-jähriger Deutscher übersah offenbar am vergangenen Freitag um 13.45 Uhr beim Linksabbiegen von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße in Schildow ein zehnjähriges Kind. Das Kind befand sich auf einem Fußgängerüberweg und wollte die Straße mit einem Fahrrad überqueren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Im Rettungswagen wurde es vor Ort ambulant behandelt. Ein Sorgeberechtigter erschien vor Ort und kümmerte sich anschließend um den Jungen.

Von MAZonline