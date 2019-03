Mühlenbecker Land

Am 6. und 7. April heißt es wieder Spiel, Spaß und Spannung rund ums Rathaus Mühlenbecker Land. Zentrales Thema ist in diesem Jahr das Thema „Sicherheit” – das heißt: Feuerwehr, Polizei und ein Erste-Hilfe-Verein laden zum Mitmachen ein. Auf große und kleine Kinder warten Bastelstände, Sportangebote, Vorlesezelt, Kinderschminken und Hüpfburgen.

Musikalische Highlights

Das musikalische Festprogramm findet am Samstag seinen Höhepunkt mit „Eingehängt – ein PUHDY kommt …” ( Peter Meyer & Band) und dem Berliner Pop-Duo „48 Stunden”. Am Sonntag spielt das Polizeiorchester in großer Besetzung live im Festzelt.

Tag der offenen Türen

Am Samstag öffnet das Rathaus seine Türen und lockt mit einer neuen Ausstellung und einem Rathaus-Quiz quer durch die Büros der Fachbereiche. Als Hauptpreis winken beim Rathaus-Quiz jeweils ein Familiensatz Freikarten für die T.U.R.M. Erlebniscity Oranienburg und das Theater am Wandlitzsee. Gleich Samstagfrüh darf auch die frisch fertiggestellte Kita „An der Heidekrautbahn” besichtigt werden.

Eine Überblick über das Programm finden Sie hier.

Von MAZonline