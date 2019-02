Schildow

Ein 85-jähriger Autofahrer erlitt am Donnerstag gegen 13.45 Uhr einen Anfall, als er mit seinem Polo auf der Mühlenbecker Straße in Schildow unterwegs war. Durch den medizinischen Notfall war er nicht mehr in der Lage, den Wagen zu steuern. Er kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen einen Straßenbaum, informierte Polizei-Dienstgruppenleiter René In der Rieden auf Nachfrage.

Der Unfallwagen an der Mühlenbecker Straße. Quelle: Julian Stähle

Der Senior wurde von den Rettungskräften in einem lebensbedrohlichen Zustand angetroffen. Dies war jedoch nicht auf die Folgen des Aufpralls zurückzuführen, so In der Rieden. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Berlin-Buch gebracht. Wie es dem Mann gesundheitlich geht, darüber lagen zunächst keine Informationen vor. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Landesstraße L 21 vorübergehend gesperrt. Es sei jedoch zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen oder Stauerscheinungen auf der Ortsdurchfahrt gekommen, sagte der Dienstgruppenleiter.

Von Helge Treichel