Mühlenbecker Land

Das politische Programm ist wieder einmal dicht gepackt: Vom 25. bis 28. Märztreffen sich die Ortsvertreter aller vier Ortsteile zu einer neuen „Runde“. Bei allen Sitzungen wird unteranderem über die finanzielle Haushaltsplanung für 2020 sowie über die Prioritätensetzung im Straßenbau bis zum Jahr 2029 diskutiert.

Montag in Schildow

Der Ortsbeirat Schildow kommt am Montag, den 25. März, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal Schildow, Franz-Schmidt-Straße 3, zusammen. Auf der Tagesordnung steht vor allem die Entscheidung über eine finanzielle Zuwendung an den Kinderlobby e.V., der seinen Antrag verspätet stellte und daher in der letzten Sitzung nicht bedacht werden konnte.

Dienstag in Zühlsdorf

Der Ortsbeirat Zühlsdorf trifft sich am Dienstag, den 26. März, ab 19.00 Uhr im Mehrzweckraum Zühlsdorf, Dorfstraße 35a. Hier stehen gleich zwei Großprojekte auf der Tagesordnung: Für den Zühlsdorfer Sportplatz soll der Entwurf des neuen Bebauungsplanes nun öffentlich ausgelegt werden – und das bereits viel diskutierte „Strand- und Gesundbad Rahmer See“ könnte ebenfalls einen Bebauungsplan erhalten, welcher das Projekt erst möglich macht.

Mittwoch in Schönfließ

Der Ortsbeirat Schönfließ sitzt am Mittwoch, den 27. März, ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus Schönfließ, Am Anger 1, zusammen. Die Ortsvertreter sprechen unteranderem über zwei mögliche Verkehrsinseln im Ortsteil – sowie über den Entwurf eines Bebauungsplanes, welcher den Schönfließer Pflanzenmarkt betrifft: Der Betreiber möchte auf dem gewerblich genutzten Gelände zusätzlich ein Wohnhaus für sich und einige seiner Mitarbeiter errichten.

Donnerstag in Mühlenbeck

Der Ortsbeirat Mühlenbeck tagt am Donnerstag, den 28. März, ab 19.00 Uhr im Mühlentreff Mühlenbeck, Hauptstraße 7. Bei dieser Sitzung steht vor allem der Mühlenbecker Edeka-Markt im Fokus: Der Inhaber möchte an alter Stelle einen größeren, moderneren Markt errichten und beantragt daher die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes. Das Plangebiet umfasst auch Teile der Nachbargrundstücke. Außerdem wird es um die Erweiterung des Gewerbegebiets „Am Hasensprung“ und die Teilung des Grundstücks „Feldheimer Straße 3a“ gehen.

Sonderausschuss – Dienstag in Glienicke

Ergänzt wird das dichte Sitzungsprogramm nächste Woche zudem durch eine Sondersitzung des Sozialausschusses – gemeinsam mit Birkenwerder, Glienicke und Hohen Neuendorf: Am Dienstag, 26.März, treffen sich die S-Bahn-Gemeinden ab 18.30 Uhr in der Glienicker Grundschule. Mit diesem Termin möchten die Kommunen unteranderem ihre Seniorenarbeit besser verzahnen.

