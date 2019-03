Zühlsdorf

Am Abend des vergangenen Donnerstags, gegen 22.30 Uhr befuhr ein Smart Fahrer die Wandlitzer Chaussee in Fahrtrichtung Zühlsdorf. Nach dem Überqueren des Bahnübergangs wechselte in weiterer Folge ein Wildschwein von rechts nach links die Fahrbahn und kollidierte mit dem Smart im Frontbereich. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt 1.000 Euro. Das Schwein verließ den Unfallort unverzüglich.

Von MAZonline