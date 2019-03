Mühlenbeck

Auch in diesem Jahr lädt die Historische Mönchmühle wieder zum Tanz in den Mai. Die Band „Haarsträubend gut“ spielt tanzbare Oldies und in den Pausen legt DJ Hans-Jörg Musik nach Wunsch der Gäste auf.

Beginn: 19.30 Uhr

Am 30. April geht es in der historischen Mönchmühle, Mönchmühlenallee 3, in Mühlenbeck los. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro, auch für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Ausstellungssaison startet

Am darauf folgenden Tag beginnt die neue Ausstellungssaison im alten Mühlenhaus. „Wasser Wege“ heißt die neue Ausstellung in der Mühlengalerie, die sich damit erstmals dem Naturelement der alten Wassermühle, dem Wasser, widmet. Seit Gründung dieser Galerie 2014 steht diese Thematik schon in der Planung von Angelika Pleger.

Kunst rund ums Wasser

Ab Mai 2019 werden Fotografien, Malereien, Collagen und keramische Objekte die Faszination des Wassers den Besuchern in künstlerischen Sprachen näherbringen. Die Vielfalt der Arbeiten reicht von den Aggregatzuständen des Wassers über die Verschmutzung der Meere bis zur spürbar emotionalen Bindung des Menschen zum Wasser. Die Schönheit und die Bedrohung des Urelements werden sich in der Exposition sehr unterschiedlich zeigen.

Musik rund ums Wasser

Zur Vernissage am 1. Mai um 14 Uhr spielt das Trio „Ohrpiraten“ auch eigene Kompositionen zum Thema Wasser.

Weiter Veranstaltungen zum Thema

Im Rahmen der Ausstellung wird es am 14. Juni um 19.30 Uhr auf dem Mühlengelände einen Kreativabend unter dem Titel „Lebendiges Wasser“ geben. Dieser Abend gehört zur Veranstaltungsreihe „Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu“ der Evangelischen Gemeinde. Besucher sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei, um eine Spende für den kleinen Imbiss wird gebeten. Auf dem Mühlenfest am Pfingstmontag, 10. Juni, zeigen die Kinder der Kita Spatzenhaus ihre Wasserausstellung.

