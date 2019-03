Mühlenbeck

Am 11. März war es endlich soweit. Schüler der Klasse 9d der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck konnten ihre Spende in Höhe von 200 Euro für das neue Kinderhospiz des Landes Brandenburg an Anja Schwinghoff (Fundraising des Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Südbrandenburg) übergeben.

Plätzchen verteilt

Anja Schwinghoff kam für die Übergabe in die Gesamtschule und bedankte sich ganz herzlich für das Engagement der Schüler. Die Spende ist zum Großteil das Ergebnis einer Aktion, bei der beim „Mühlenbecker Weihnachtsweg“ selbst gebackene Plätzchen verteilt wurden.

Eröffnung im nächsten Jahr

Das neue Kinderhospiz „Pusteblume“ wird derzeit in Burg ( Spreewald) gebaut und soll ab nächstem Jahr schwerkranken Kindern und ihren Eltern zur Verfügung stehen, damit die Kinder noch einige schöne Momente gemeinsam in der Familie erleben können. In diesem Haus werden auch alle Seiten psychologisch betreut werden.

Von MAZonline