Zühlsdorf

Seit viereinhalb Jahren kümmerte sich Albrecht Preisler als evangelischer Pfarrer liebevoll um seinen Pfarrsprengel im Norden des Mühlenbecker Landes. Eine prägende Zeit für ihn und ebenso für seine Gemeinde: So nimmt zum Beispiel der neue Gemeindesaal in Zühlsdorf inzwischen Formen an.

An die Nordseeküste

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlässt Preisler nun die GemeindeMühlenbecker Land. Es zieht ihn ins nördliche Niedersachsen, in den Luftkurort Bad Bederkesa im Kreis Cuxhaven, wo er der neue Superintendent des Kirchenkreises Wesermünde wird. Zu seinen neuen Aufgaben zählt die Koordination von 30 Pfarrereien – und damit in Zukunft auch viel Verwaltungsarbeit. Regelmäßige Gottesdienste will er dort trotzdem weiter halten.

Mit einem Festgottesdienst in der Dorfkirche Wandlitz verabschiedete sich die Kirchengemeinde Basdorf-Wandlitz-Zühlsdorf am Sonntag, 13. Januar, von ihrem Pfarrer. Eingeladen hatten die Gemeindekirchenräte von Basdorf und Wandlitz/ Zühlsdorf. Auch die Gemeinde Mühlenbecker Land wünscht Preisler für die Zukunft alles Gute!

Vertretung: Pfarrerin Sabine Müller

Ab 1. Februar 2019 gilt die Pfarrstelle dann offiziell als vakant. Bis auf Weiteres übernimmt nun Pfarrerin Sabine Müller aus Groß-Schönebeck die Pfarrstelle, als Vakanzverwalterin. Sie arbeitet sich bereits seit Mitte Januar ein, sodass sie bei Fragen und Sorgen jederzeit zur Seite stehen kann.

Von MAZonline