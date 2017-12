Nach Einbruch fehlt hochwertiger Schmuck

Bergfelde. Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bergfelde ereignete sich am Donnerstag in den Nachmittags- bis Abendstunden. Bislang unbekannte Täter hebelten dabei die Eingangstür des Hauses in der Hochwaldallee auf, um sich Zugang zum Hausinneren zu verschaffen. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Schmuck der Hauseigentümer.

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Kriminaltechniker kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

