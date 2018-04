Nach Herzinfarkt mit dem Auto überschlagen

Bötzow. Eine 75-jährige Honda-Fahrerin war während der Osterfeiertage mit ihrem Pkw auf der Wansdorfer Straße in Richtung Bötzow unterwegs. Nach Angaben des Rettungsdienstes erlitt die Frau plötzlich während der Fahrt einen Herzinfarkt und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Nach erfolgreicher Reanimation durch Rettungskräfte konnte die 75-Jährige in das Unfallkrankenhaus nach Berlin-Marzahn gebracht werden. Am Auto entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Von MAZonline