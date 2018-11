Mühlenbeck

Bei einer Halloweenparty in einem Einfamilienhaus in Am Ankerberg in Mühlenbeck am Freitagabend wurden seitens eines Gastes weitere nicht erwünschte Personen über die Internetplattform „Instagram“ eingeladen. In Folge dessen erschienen etwa 40 ungeladene Gäste am Veranstaltungsort und forderten Einlass, welchen sie sich auch kurzzeitig zum Grundstück verschafften. Bei Eintreffen der Polizei wurden Platzverweise an die ungebetenen Gäste erteilt. Es ereigneten sich diverse Straftaten wie Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, wozu die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Von MAZonline