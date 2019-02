Oranienburg

Das Oberhavel Netzwerk „Gesunde Kinder“ lädt alle werdenden und frisch gebackenen Väter im Rahmen der 29. Brandenburgischen Frauenwoche unter dem Motto „Hälfte/Hälfte – ganz einfach!“ am Sonnabend, 9. März, zu einem Väterfrühstück ein. Diese Informationsveranstaltung der besonderen Art findet um 10 Uhr im Foyer des Konferenzraums „Briesetal“ der Klinik Oranienburg statt.

Deftiges Frühstück

Bei einem deftigen Frühstück haben die Väter die Möglichkeit zum Austausch von Mann zu Mann. Es werden Themen und Fragen zur Vorbereitung auf die Geburt und die Zeit danach besprochen. Heutzutage werden Männer dazu ermutigt, sich mehr und mehr mit der Vaterrolle auseinanderzusetzen und die Frau zu entlasten – Hälfte/Hälfte eben. Doch Angebote, die sich speziell an Männer beziehungsweise (werdende) Väter richten, sind insbesondere in Brandenburg noch immer rar. Und die Erfahrung zeigt, Männer haben andere Fragen als Frauen und auch die Beziehung zum Kind ist naturgemäß eine andere.

Sozialarbeiter steht Rede und Antwort

Der diplomierte Sozialarbeiter Andreas Gerts steht am 9. März den Vätern Rede und Antwort und hat wertvolle Informationen und Erfahrungswerte parat. In Berlin hat er bereits Geburtsvorbereitungskurse für Männer durchgeführt und weiß Bescheid, wenn es heißt: Was muss in die Kliniktasche für den Papa? Wo ist eigentlich Papas Platz bei der Geburt? Und: Was bedeutet Wochenbett? Auch Technikbegeisterte kommen nicht zu kurz, denn mit „ Hardware für Papas“ kennt Andreas Gerts sich bestens aus.

Um Anmeldung wird gebeten

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird jedoch um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 03301/662 037 oder per E-Mail gesunde.kinder@oberhavel-kliniken.de gebeten.

Von MAZonline