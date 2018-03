Neue Analyse: Ein Ort wächst rasant

Wie wird Oberkrämer in zehn Jahren aussehen? Wie groß wird der Ort sein? Wie viele Leute werden dort leben? All das hat Oberkrämers Hauptamtsleiter Ronny Rücker in den vergangenen Wochen untersucht. Der Ort wächst weiter, und die Gemeindevertreter haben nun eine Menge Hausaufgaben.