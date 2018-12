Oranienburg

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest ist der MAZ-Wunschbaum heiß begehrt: Gleich ein ganzer Schwarm Kinder zwischen acht und 17 Jahren aus einer betreuten Wohneinrichtung in Borgsdorf meldete sich am Dienstag mit kleinen Herzenswünschen bei der MAZ-Redaktion.

Kleine Wünsche lassen Kinderherzen höher schlagen

Von Matchboxautos über ein Superman-Kostüm in Größe 140 bis hin zu einem Gutschein für Drogerieartikel träumen die Kids. Die Wünsche hängen bereits am eigens von der Redaktion aufgestellten Wunschbaum im MAZ-Kundencenter und warten auf liebe Mitmenschen, die sie nun vom Baum pflücken und in Weihnachtsgeschenke umwandeln.

Wunschbaum Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr erreichbar

Das MAZ-Kundencenter befindet sich in der Mittelstraße 15 in Oranienburg und hat von Montag bis Freitag jeweils 9 bis 17 Uhr geöffnet. Haben Sie auch einen Herzenswunsch? Oder möchten einen Wunsch erfüllen? Bei Rückfragen erreichen Sie unsere Redaktion zudem per E-Mail unter oranienburg@maz-online.de oder telefonisch unter der 03301/59450.

Von Nadine Bieneck