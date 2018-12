Nassenheide

Wachablösung bei der Freiwilligen Feuerwehr Nassenheide: Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 übernimmt Robin Peronne die Leitung der Löschgruppe. Der 25-Jährige erhielt am Sonnabend vor dem örtlichen Gerätehaus aus den Händen von Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck die Ernennungsurkunde überreicht. Zu den ersten Gratulanten gehörten neben dem Verwaltungschef auch der stellvertretende Bürgermeister Manfred Telm und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Frank Ludwig.

Robin Peronne löst als Löschgruppenführer David Schädler ab, der - wie es am Sonnabend hieß – den Chefposten aus beruflichen Gründen abgeben muss. Sein Nachfolger trat, wie er sagte, einst anlässlich seines zehnten Geburtstages in die Freiwillige Feuerwehr Nassenheide ein. Zuletzt trug er als stellvertretender Löschgruppenführer bereits seit einiger Verantwortung in der Truppe.

Kameraden stehen hinter ihm

Als die Kameraden in Nassenheide im Vorfeld des Wechsels an der Spitze ihrer Löschgruppe gefragt wurden, wie sie zu Robin Peronne stehen, gab es von allen Seiten Zustimmung für seine Ernennung. „Die Kameraden stehen hinter mir. Das motiviert mich“, versichert der Löschmeister, der als Anlagenfahrer bei Orafol in Oranienburg arbeitet und diese Jahr geheiratet hat.

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck wünschte dem künftigen Löschgruppenführer immer ein glückliches Händchen bei der Führung der Kameraden, dass er mit seinen Leuten alle Einsätze erfolgreich meistere und die Truppe stets unversehrt wieder zurück ins heimische Gerätehaus führen möge.

Von Bert Wittke