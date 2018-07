Oranienburg

Zum 1. August werden die Öffnungszeiten und der Organisationsablauf in der Kfz-Zulassungsstelle Oberhavel angepasst. Außerdem wird die Anzahl der Mitarbeiter erhöht. Das hat der Landkreis am Dienstag mitgeteilt. „Durch die Anpassung wollen wir eine Optimierung im Ablauf erreichen. Wichtigstes Ziel ist eine Verbesserung des Services in der Zulassungsstelle mit einer Verkürzung der Wartezeiten“, sagt der zuständige Dezernent für Soziales und Verkehr, Matthias Rink.

Günstigere Öffnungszeiten für Berufstätige

Die Öffnungszeiten werden mit Wirkung vom 1. August so gestaltet, dass Berufstätigen künftig besser zum Zuge kommen können. So stehen die Mitarbeiter der Zulassung an drei Tagen in der Woche früh ab 7.30 Uhr und an zwei Tagen in der Woche abends bis 18 Uhr zur Verfügung. Die Onlineterminvergabe für Privatpersonen wird verbessert und das Angebot an Terminen erweitert. Die Bearbeitungsbereiche für Privatkunden sowie Händler und Gewerbetreibende werden sowohl räumlich als auch personell getrennt voneinander bearbeitet, um besser auf die Bedürfnisse beider Kundengruppen in der Zulassung eingehen zu können.

Die Kraftfahrzeugzulassung ist ab 1. August zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar: Montag: 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr; Dienstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr; Mittwoch: 7.30 bis 12.30 Uhr; Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr; Freitag: 7.30 bis 12.30 Uhr.

Informationen per Telefon oder E-Mail

Händler und Gewerbetreibende können ihre Vorgänge täglich im Zeitraum von zwei Stunden ab Beginn der Öffnungszeit abgeben. Nach Fertigstellung der Vorgänge werden diese telefonisch beziehungsweise per E-Mail informiert, dass Ihre Vorgänge zur Bezahlung und Abholung bereit liegen. „Händler oder Gewerbetreibender ist derjenige, der im Auftrag eines Kunden gewerblich Kraftfahrzeuge zum Straßenverkehr zulässt. Hierzu zählen insbesondere Zulassungsdienste, Autohäuser und Versicherungsvertretungen. Für diese Kunden wurde ein neuer, gesonderter Warteraum im 1. Obergeschoss eingerichtet“, informiert Matthias Rink.

Aufgrund der veränderten Öffnungszeiten in der Zulassungsstelle werden zum 1. August auch die Öffnungszeiten der Barkasse wie folgt angepasst: Montag: 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr; Dienstag: 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; Mittwoch: 9 bis 12.30 Uhr; Donnerstag: 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; Freitag: 9 bis 12.30 Uhr.

EC-Kartenlesegeräte an allen Arbeitsplätzen

Für den bargeldlosen Zahlungsverkehr stehen an allen Arbeitsplätzen in der Kfz-Zulassungsstelle EC-Kartenlesegeräte zur Verfügung, so dass außerhalb der Kassenzeiten jederzeit eine bargeldlose Zahlung per Giro- oder Kreditkarte möglich ist.

Nähere Informationen zum Zulassungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen, Online-Terminreservierung sowie Wunschkennzeichen-Reservierung gibt es auf der Webseite unter: www.oberhavel.de/Zulassung

Für Zulassungen auch Online-Dienst nutzen

Die Leute werden gebeten, auch die Möglichkeiten der Onlinezulassung – also Zulassungsvorgänge am PC ganz ohne Behördengang (I-KFZ) zu nutzen. Die Verfahrensweise wird unter der oben genannten Internet-Adresse erläutert.

Für Fragen rund um das Kfz-Zulassungswesen wählen Interessenten bitte wie bisher die Telefonnummer: 03301/6 01 59 00.

Von MAZonline