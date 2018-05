Neuglobsow

Für die Läufer- und Läuferinnen der EMB-Cup-Serie 2018 geht es momentan Schlag auf Schlag. Vergangene Woche noch in Kremmen unterwegs, geht es nun am Sonntag um Zeiten und vor allem Wertungspunkte in Neuglobsow beim 14. Stechlinseelauf, ausgerichtet und veranstaltet vom Laufpark Stechlin.

Vor Ort ist alles angerichtet, die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen. „Da wir insgesamt fünf Läufe vom Laufpark aus veranstalten, sind die Abläufe recht routiniert. Das Wetter soll ja auch mitspielen, wir freuen uns auf Sonntag“, zeigt sich Wolfgang Schwericke vom Laufpark entspannt. Bei der Nachfrage nach den bisher gemeldeten Startern wird die Stimmlage von Schwericke jedoch ernster. „Na ja das weiß ich nicht. Anhand des neuen Datenschutzgesetztes kann ich das im Vorfeld nicht mehr einsehen, was natürlich für Veranstalter von Laufveranstaltungen eher suboptimal ist.“ Im Vorjahr kamen knapp 300 Teilnehmer, mit einer in etwa gleichen Anzahl rechnet man auch in diesem Jahr. „Beim Stechlinseelauf entscheiden viele immer recht kurzfristig. Im Vorjahr hatten wir am Tag der Austragung noch 95 Nachmeldungen, das dürfte dieses Jahr nicht anders sein“, so Schwericke. Zehn bis zwölf Stammhelfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

2005 wurde die Veranstaltung ins Leben gerufen, zeitgleich mit der Gründung des Laufpark Stechlin. Die Wurzeln des Laufes reichen aber deutlich weiter zurück: „Bereits in den Siebziger Jahren war die Laufveranstaltung sehr populär, damals nahmen auch Spitzenläufer wie Katrin Dörre oder Waldemar Cierpinski an den Läufen teil“, erinnert sich Schwericke an vergangene DDR-Zeiten.

Von Knut Hagedorn