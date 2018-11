Friedrichsthal

Die CDU-Landtagskandidatin Nicole Walter-Mundt hat zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag die zweite Klasse der Grundschule Friedrichsthal besucht, um im Rahmen des Aktionstages eine Schulstunde zu gestalten. Neben der Freude am Lesen rücken dieses Jahr auch die Themen Natur und Umwelt sowie der Umgang mit Müll in den Vordergrund.

„Das Vorlesen von Geschichten, in welcher Form auch immer, sollte in keinem Elternhaus fehlen. Trotz der großen Vielfalt digitaler Angebote gehören für mich der Griff zum Buch und das Lesen darin zur wichtigen Kernkompetenz. Das regt die Fantasie der Kinder an und fördert deren Vorstellungsgabe. Das müssen wir Erwachsenen unseren Kindern aber auch vorleben“, sagte Nicole Walter-Mundt.

Für den Vorlesetag hat sie sich den Buchtitel „Tschüss kleines Muffelmonster“ ausgesucht und spielt damit auch auf die wachsenden Umweltprobleme dieser Zeit an, die durch Müll verursacht werden. „Ich finde, man kann die Themen Umweltschutz und Recycling nicht früh genug in die Schule bringen. Jeder ärgert sich, wenn Plastik und Verpackungsmüll sorglos in der Natur entsorgt werden. Wie beim Lesen müssen auch hier die Erwachsenen zunächst mit gutem Beispiel vorangehen“, so die Oranienburger Kommunalpolitikerin.

Der bundesweite Vorlesetag steht dieses Jahr unter dem Motto Natur und Umwelt. Der Aktionstag findet seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November statt. Er setzt ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen. Viele Aktionen finden in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen statt.

Von MAZonline