Mühlenbeck/Birkenwerder

Die Richtungsfahrbahn Hamburg des nördlichen Berliner Autobahnrings wird von Freitag, 8. Februar, circa 22 Uhr, bis Sonntag, 10. Februar, circa 8 Uhr, voll gesperrt. Um die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Deckschicht der alten Fahrbahn in Teilen zu erneuern. Darüber informierte am späten Dienstagabend Pressesprecher Steffen Schütz von der ARGE A10/A24 Havellandautobahn. Dies soll die sichere Nutzung bis zum Ausbaubeginn dieser Fahrtrichtung gewährleisten – voraussichtlich im September dieses Jahres.

Während der Sperrung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg am Dreieck Barnim über die Bundesautobahn A11 zur Anschlussstelle Wandlitz geleitet und von dort über die beschilderte Umleitungsstrecke der B273 über Wandlitz, Wensickendorf und Oranienburg zurück zur A10 geführt.

Die Richtungsfahrbahn Berlin/ Frankfurt (Oder) ist von der Sperrung nicht betroffen, so Schütz.

Von der Sperrung direkt betroffen sind die Ortschaften Wandlitz, Wensickendorf und Oranienburg. Schütz: „Für die den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern durch die Sperrung entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis.“

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den am meisten befahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Betrieb ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A10 sind die Fahrbahnsanierungsarbeiten im Bauabschnitt 8 erforderlich.

Von Helge Treichel