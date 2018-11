Oberhavel

Der aktuelle Kita-Vertrag zwischen dem Landkreis und den Städten und Gemeinden soll überarbeitet werden. Darauf haben sich der Landrat und die Bürgermeister sowie der Amtsdirektor in einer gemeinsamen Sitzung einvernehmlich verständigt. Der Kreistag wird über das Vorhaben in seiner Sitzung am 12. Dezember abstimmen.

Kündigung zum 31. Dezember 2020

„Wir werden dem Kreistag vorschlagen, den Kita-Vertrag zum 31. Dezember 2020 zu kündigen. Das novellierte Brandenburgische Kitagesetz und das Gute-Kita-Gesetz machen eine Anpassung des seit 2004 bestehenden Kita-Vertrages notwendig. Ziel ist es, gemeinsam ein neues Vertragswerk zu erarbeiten, das den umfänglichen veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch den gegenwärtigen Interessenlagen stärker Rechnung trägt und lückenlos ab dem 1. Januar 2021 gilt“, informiert Landrat Ludger Weskamp (SPD).

Anpassungsbedarf signalisiert

„Alle Städte und Gemeinden halten an dem Kita-Vertrag fest. Neue gesetzliche Bestimmungen stellen uns bei der Überarbeitung der Kitasatzungen immer wieder vor Herausforderungen, daher sehen wir hier ganz klar auch einen Anpassungsbedarf im Kita-Vertrag“, sagt Ines Hübner (SPD), Bürgermeisterin der Stadt Velten und Vorsitzende der AG der Bürgermeister.

Öffentliche Fachtagung angekündigt

„Es ist mir wichtig, dass wir diesen Prozess gemeinsam gestalten. Dazu wird es neben Beratungen zwischen Kreisverwaltung und den Bürgermeistern sowie dem Amtsdirektor auch eine öffentliche Fachtagung geben, um ebenso Meinungen und Anregungen Dritter in die Neuausarbeitung des Vertrages einfließen zu lassen“, so Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf (SPD).

Städte und Kommunen weiter Ansprechpartner

Die Neufassung des Kita-Vertrages stellt sicher, dass die Städte und Kommunen auch weiterhin Ansprechpartner zum Thema Kitaversorgung für die Bürger vor Ort bleiben, auch die Satzungshoheit verbleibt hier. „Die pädagogische Ausrichtung sowie individuelle Angebote einer jeden Kita bleiben vom Kitavertrag unberührt“, erläutert Niendorf.

Kita-Elternbeirat begrüßt die Novellierung

Der Kita-Elternbeirat Oberhavel begrüßte am Freitag die Novellierung des Kita-Vertrages ausdrücklich. Das Gremium sei gerne bereit, sein Wissen bei den öffentlichen Beratungen einzubringen. Seit dem Jahr 2016 habe man zahlreiche Petitionen im Landtag zu diesem Vertrag und einzelnen Aspekten (unter anderem Frühstück und Vesper) eingereicht, deren Beantwortung in vielen Fällen noch ausstehen. Warum die Novellierung eines seit Jahren unverändert bestehenden Vertrages mit zwei Jahren veranschlagt wird, könne der Beirat allerdings nicht nachvollziehen.

