Oranienburg

Die Oberhavel Kliniken GmbH übernimmt Gesellschaften der Agus/Gadat-Bildungsgruppe. Das teilte Kerstin Neubauer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kliniken, am Freitag mit.

Es ist der Übergang der Agus-Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH und der Agus-Schule für Gesundheits- und Sozialberufe Oberhavel GmbH in die Oberhavel Kliniken GmbH. Der Klinikverbund übernimmt damit die Trägerschaft für die Altenpflegeschulen in Neuruppin und Oranienburg sowie eine Weiterbildungsakademie. Ziel sei es, dem bundesweiten Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken und den Personalbedarf an Pflegefachkräften in der Region langfristig zu sichern.

Landrat Ludger Weskamp, der Geschäftsführer der Oberhavel-Kliniken, Detlef Troppens, und der bisherige Inhaber der Agus/Gadat-Bildungsgruppe, Kurt Roßmann, werden am kommenden Donnerstag über Details der Übernahme berichten.

