Oranienburg

Ein falscher Enkel rief am Donnerstag 10.45 Uhr einen 73-Jährigen aus Oranienburg an und bat seinen vermeintlichen Verwandten um Bargeld. Der alte Herr fiel nicht auf den Trick herein und verständigte die Polizei. Offenbar versuchte es der Betrüger am Donnerstag auch bei sechs anderen Senioren in Oberhavel, dazu kamen drei im Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin. Sie alle ließen sich nicht auf den Betrüger ein. „Unsere Aufklärung und die der Presse zeigen offenbar Wirkung“, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Von Marco Paetzel