Oberhavel

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Oberhavel ist im Januar im Vergleich zum Dezember saisonbedingt gestiegen. 6224 Oberhaveler waren laut der aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit im Januar ohne Job – das sind 361 mehr als im Vormonat. Dennoch ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt weiterhin positiv. Schließlich sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Januar vor einem Jahr um 675. Das ist ein Rückgang von 0,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Oberhavel lag damit im Januar 2019 bei 5,5 Prozent.

Auch weiterhin bleibt der Arbeitsmarkt im Landkreis tief gespalten. In der Geschäftsstelle Oranienburg lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 4,8 Prozent – das sind 4475 Menschen ohne Job. Viel schlechter sieht es in der Geschäftsstelle Gransee aus. Dort liegt ist die Arbeitslosenquote mit 9 Prozent fast doppelt so hoch wie im Süden des Kreises. Immerhin: Die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat sank im Norden um 0,7 Prozent – im Süden waren es „nur“ 0,6 Prozent. Die langfristige Entwicklung ist damit auch in der Geschäftsstelle Gransee durchaus positiv.

Die meisten Arbeitslosen, die im Januar einen Job fanden, kamen in folgenden Bereichen unter: Kaufmännische Berufe, Verkaufsberufe, Verkehr& Logistik, Medizinische Gesundheitsberufe und Ausbauberufe.

Von Marco Paetzel