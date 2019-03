Oranienburg

Wenn der langjährige Geschäftsführer der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) Klaus-Peter Fischer zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht, dann ist ein geordneter Übergang der Geschäftsführung an seinen Nachfolger längst gesichert. Das ist Andreas Ernst – seit 2017 Geschäftsführer der WInTO – Wirtschafts-, Innovations-, und Tourismusförderung GmbH ( WInTO) und der LSO Life Science Oberhavel GmbH. Zur Absicherung der Nachfolge hat der Kreisausschuss des Landkreises Oberhavel am Dienstag den notwendigen Vorlagen zu Personalangelegenheiten in den landkreiseigenen Unternehmen zugestimmt.

René Kohl wird Geschäftsführer der WInTO GmbH

Bereits seit Anfang des Jahres ist Andreas Ernst als weiterer Geschäftsführer der OHBV neben Klaus-Peter Fischer tätig. Seine Geschäftsführerposten bei der WInTO und bei der LSO wird er zum 30. Juni beziehungsweise zum 31. Dezember aufgeben. Die dann vakanten Funktionen wird künftig René Kohl aus Brandenburg an der Havel wahrnehmen – zum 1.Juli wird er zum Geschäftsführer der WInTO, ab dem 1. Oktober zum Geschäftsführer der LSO bestellt.

René Kohl, Jahrgang 1968, ist ein erfahrener Wirtschaftsförderer, der sich in seinem bisherigen Berufsleben und mit seinen vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten ein wertvolles Netzwerk in Wirtschaft, Politik, der öffentlichen Verwaltung und den Medien aufgebaut hat. Nach einer Berufsausbildung mit Abitur zum Maschinenbauer legte er einen Hochschulabschluss im Verkehrsingenieurwesen ab. Weitere Qualifikationen wie ein Ergänzungsstudium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen/Controlling folgten. René Kohl war unter anderem als Büroleiter und persönlicher Referent des Staatssekretärs im Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg sowie als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam tätig.

Holger Winter leitet künftig die Geschicke der OVG

Einen neuen Geschäftsführer erhält auch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH spätestens zum 1.August. Im Ergebnis eines Ausschreibungsverfahrens hat sich Holger Winter aus Berlin als der geeignete Kandidat für diese Tätigkeit empfohlen. Die Geschäftsführerposition ist bis dahin auch durch Klaus-Peter Fischer besetzt. Allerdings hatte der Aufsichtsrat der OHBV im November 2018 entschieden, sie nicht mehr personenidentisch mit dem Geschäftsführer der OHBV zu besetzen, sondern die Geschäftsführerposition separat auszuschreiben.

Holger Winter, Jahrgang 1969, kehrt an den Ort seiner beruflichen Wurzeln zurück. Nach einer Berufsausbildung als Schienenfahrzeugschlosser mit Abitur und dem Studium des Verkehrsingenieurwesens arbeitete der Diplomingenieur unter anderem im Technologiezentrum Verkehrstechnik in Hennigsdorf und beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Vielfältige berufliche Erfahrungen im Bereich des Schienen- und öffentlichen Personennahverkehrs sammelte er dann in verschiedenen Regionen Deutschlands. So war er in Bayern mit dem Aufbau von Verkehrsunternehmen betraut, trug die Gesamtverantwortung bei Betriebsaufnahmen und war als Prokurist tätig.

Dank an Klaus-Peter Fischer

„Unsere Gesellschaften im OHBV-Verbund sind gut aufgestellt. Dafür danke ich Klaus-Peter Fischer ausdrücklich. Er hat hervorragende Arbeit geleistet und die OHBV innerhalb von knapp zwei Jahrzehnten zu Oberhavels Infrastrukturgesellschaft etabliert, die ihre Bilanzsumme allein in den vergangenen fünf Jahren mehr als verzehnfacht hat“, sagte Landrat Ludger Weskamp im Anschluss an den Kreisausschuss. „Mit den heutigen Entscheidungen haben wir Vorsorge dafür getroffen, dass ein reibungsloser personeller Übergang in allen Unternehmen gewährleistet ist und Verzahnungen optimal greifen können, um weiterhin erfolgreich agieren zu können.“

