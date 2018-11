Glienicke/ Fürstenberg/Havel

Gleich dreimal wurde am Wochenende in Fürstenberg/Havel und Glienicke eingebrochen. In der Nacht zu Sonnabend griffen bisher Unbekannte in weniger als zehn Minuten zwei Objekte in der Hans-Günter-Bock-Straße in Fürstenberg/Havel an. Dabei handelt es sich zum einen um die Total-Tankstelle, bei welcher die Verrauchungsanlage aktiviert wurde. Im gegenüberliegenden Edeka-Markt wurden die Eingangstüren, sowie die im Markt befindliche Bürotür gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Weiterhin wurde bekannt, dass in Neustrelitz etwa eine halbe Stunde zuvor ebenfalls ein Edeka-Markt angegriffen wurde.

Bereits in der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in der Nohlstraße in Glienicke. Dort öffneten sie gewaltsam einen Geräteschuppen im Garten. Es wurde eine Kettensäge entwendet. Die Schadenshöhe beträgt 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline