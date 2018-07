Obberhavel

In der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam sind am Donnerstag rund hunderte Hektar Kiefernwald in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bat Bewohner des Ortes Fichtenwalde, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Am Freitag-Mittag sind auch Einsatzkräfte aus Oberhavel zu den Flammen gefahren, um zu helfen. 75 Einsatzkräfte aus neun Wehren des Landkreises machen sich auf den Weg dorthin.

Kommt gut wieder nach Hause und Danke für den Einsatz.

Weitere Infos folgen!

Oberhavel rückt aus nach Fichtenwalde Quelle: Paetzel

Um 12 Uhr startete die Reise. Quelle: Paetzel

Von Sebastian Morgner